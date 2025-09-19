POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Brand in Mehrfamilienhaus

Am gestrigen Donnerstag gegen 15:08 Uhr wurde ein Brand in der Wilhelm-Leuschner-Straße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Wohnung im 3.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Einige Personen aus den über dem Brandort befindlichen Wohnungen mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Durch den Brand wurden 15 Personen leicht verletzt. 3 Personen wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000EUR geschätzt. Die obersten drei Stockwerke des Mehrfamilienhauses sind derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weener - Straßenverkehrsgefährdung

Bereits am Mittwoch, den 20.08.2025, kam es gegen 18:00 Uhr auf der B436 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen Mercedes E 350 die B 436 aus Richtung Weener kommend in Fahrtrichtung Leer. In Höhe der Abzweigung Kirchborgum überholte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen 53-jährigen in seinem Pkw Audi und überfuhr dabei eine Sperrfläche. Die Polizei sucht Zeugen, die die Fahrweise des Mercedes-Fahrer beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können.

Ihlow - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am gestrigen Donnerstag gegen 23:00 Uhr wurde in der Benzstraße ein 43-jähriger aus Emden als Fahrer eines Kleintransporters festgestellt, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

