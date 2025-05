Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel/ Einbruch in Dorfladen

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Montag (05.05.25) in den Hiddingseler Dorfladen eingebrochen. Die Täter warfen die Tür mit einem Straßenablaufrost ein. Gegen 00.25 Uhr hörten Zeugen einen Knall und sahen, wie die zwei Männer in einen weißen Kleinwagen stiegen, an dessen Steuer eine mollige Frau saß. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand Zigaretten. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu früheren Einbrüchen in den Dorfladen und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell