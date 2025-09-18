POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.09.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Diebstahl eines Mofas++
Emden - Verkehrsunfallflucht
Am Montag, den 15.09.2025, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße in Emden. Eine 38-jährige aus Emden parkte ihren Pkw Audi A3 auf dem Schützenplatz, naheliegend zur Saarbrücker Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw der 38-jährigen wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Verkehrsunfallflucht
Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch beim Markant Markt Loga in der Hauptstraße in Leer. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw VW Passat eines 27-jähriger aus Leer, der im Zeitraum zwischen 10:10 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes abgeparkt war. Die Beifahrerseite des Pkw wurde beschädigt und es konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Diebstahl eines Mofas
Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz der Friesentherme in der Theaterstraße zum Diebstahl eines Mofas. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 14:35 Uhr das Kleinkraftrad des Herstellers Kymco. Das Mofa ist schwarz und hat orangene Applikationen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
