Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Diebstahl eines Mofas++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 15.09.2025, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße in Emden. Eine 38-jährige aus Emden parkte ihren Pkw Audi A3 auf dem Schützenplatz, naheliegend zur Saarbrücker Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw der 38-jährigen wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch beim Markant Markt Loga in der Hauptstraße in Leer. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw VW Passat eines 27-jähriger aus Leer, der im Zeitraum zwischen 10:10 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes abgeparkt war. Die Beifahrerseite des Pkw wurde beschädigt und es konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl eines Mofas

Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz der Friesentherme in der Theaterstraße zum Diebstahl eines Mofas. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 14:35 Uhr das Kleinkraftrad des Herstellers Kymco. Das Mofa ist schwarz und hat orangene Applikationen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell