Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Brand in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Gehöfts in Rhauderfehn++

Am Sonntag, den 14.09.2025 kam es gegen 19:45 Uhr in der Dorfstraße in Rhauderfehn zu einem Brand in einer Scheune eines leerstehenden landwirtschaftlichen Gehöfts, in der u.a. Heu gelagert wurde. Aufgrund einer frühzeitigen Entdeckung konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude durch die Feuerwehr verhindert werden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im örtlichen Umfeld des Brandortes konnten zwei männliche Personen festgestellt werden. Zusammenhänge zu vorherigen Bränden werden von der Polizei und der Staatsanwaltschaft Aurich geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104 /114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

