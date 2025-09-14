Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 14.09.2025

Leer (ots)

++ Gemeinschaftlicher Diebstahl von Tabakwaren ++ Nach Diebstahlsversuch Radlader in Brand gesetzt - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Diebstahl von Backwaren - Zeugen gesucht! ++

Hesel - gemeinschaftlich begangener Diebstahl von Zigaretten

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr entwendeten zwei georgische Männer (m, 48j und m, 51j) in einem Verbrauchermarkt in Hesel Tabakwaren im Wert von einem unteren, dreistelligen Betrag. Bei der Tatbegehung konnten die Täter durch Mitarbeiter beobachtet und im Kassenbereich gestellt werden. Die Polizei ist daraufhin hinzugezogen worden. Bei einem Abgleich der Personaldaten konnte festgestellt werden, dass die Täter bereits häufiger wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte in Erscheinung getreten sind, weshalb die Männer vorläufig festgenommen worden sind. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Westoverledingen - Nach Diebstahlsversuch Radlader in Brand gesetzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte eine unbekannte Täterschaft auf einer Baustelle in Westoverledingen, Esklumer Straße, mit einem dort abgestellten Radlader einen Baucontainer aufzubrechen. Als dieses misslang wurde der Radlader durch die Täterschaft in Brand gesetzt. Die Täterschaft entkam unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ist es auf der Insel Borkum zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Langen Wasser gekommen. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter, schwarzer Seat Leon (KZ: DON) wurde im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Ein 25-jähriger Mann aus Rhede befuhr am Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr mit seinem PKW die Mühlenstraße in Weener, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der Verkehrskontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,45 Promille festgestellt werden. Die PKW-Schlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt. Bei dem Mann wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Mehrere Kisten mit Backwaren entwendet

Am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 10:00 Uhr wurden in der Großen Straße in Emden insgesamt 20 Transportkisten mit Backwaren entwendet, die vor einem dortigen Lebensmittelgeschäft abgestellt worden waren. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Zeugen, die Angaben zur Täterschaft oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

