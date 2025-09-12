Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten mit Leichtverletzten - Zeugen gesucht++Sachbeschädigung++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern++Verkehrsunfall auf der A31++Diebstahl vom Campingplatz++

Uplengen - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Mofafahrer

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 15-jähriger aus Uplengen befuhr mit seinem Mofa die Lammertsfehner Grenzstraße in Fahrtrichtung Lammertsfehner Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem weißen Pkw überholte den Mofafahrer. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der 15-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer setzte unerkannt seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag gegen 12:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog vom Mühlenweg nach links in die Straße Hohe Loga ein und übersah dabei eine von rechts kommende 46-jährige aus Moormerland auf ihrem Pedelec. Die 46-jährige konnte noch rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei verletzte sie sich leicht am Bein. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung an einem Transporter kam es im Zeitraum zwischen Montag, den 08.09.2025, 21:30 Uhr und Dienstag, den 09.09.2025, 08:00 Uhr in der Königsmoorstraße in Moormerland. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mittels unbekannten Gegenstands die Windschutzscheibe eines Mercedes Sprinter und zerstach zwei Reifen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße. Ein 22-jähriger aus Detern befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Kirchstraße. Hinter einem, an der gegenüberliegenden Bushaltestelle mit Warnblinklicht stehenden, Linienbus liefen zwei Kinder im Alter von 10 Jahren und 11 Jahren über die Fahrbahn und wurden von dem Pkw erfasst. Beide Kinder wurden hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Leer - Verkehrsunfall auf der A31

Am 11.09.2025 um 10:50 Uhr kam es auf der A31 zwischen der Anschlussstelle Leer-Nord und Leer-West, Richtungsfahrbahn Bottrop, zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund einer kurzfristigen Sperrung des Emstunnel staute sich der Verkehr. Ein 24-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes befuhr den Hauptfahrstreifen und konnte dem Stauende noch rechtzeitig ausweichen. Eine hinter ihm fahrende 53-jährige aus Emden konnte nicht mehr reagieren und fuhr mit ihrem Pkw VW T-Roc auf den Pkw Mercedes Vito eines 37-jährigen aus Leer auf. Der Mercedes wurde dadurch in ein vor ihm stehendes Wohnwagengespann geschleudert. Die 53-jährige, ihre 19-jährige Beifahrerin und der 37-jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Mercedes Vito, der VW und der Wohnwagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt.

Detern - Diebstahl von Campingplatz

Zu einem Diebstahl kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 10.09.2025, 23:00 Uhr und Donnerstag, den 11.09.2025, 08:00 Uhr auf dem Campingplatz an der Straße Zum See. Bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam drei Münzautomaten und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

