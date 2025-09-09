PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht++

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, den 06.09.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Osterstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde die Windschutzscheibe des Pkw VW Polo im Bereich der Beifahrerseite auf unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die Hinweis zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Sachbeschädigung

Am gestrigen Montag gegen 23:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe einer Wohnung in der Großstraße beschädigt. Vermutlich durch einen Backstein wurde die äußere Verglasung der Fensterscheibe im Erdgeschoss zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

