POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.09.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht++
Emden - Sachbeschädigung an Pkw
Am Samstag, den 06.09.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Osterstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde die Windschutzscheibe des Pkw VW Polo im Bereich der Beifahrerseite auf unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die Hinweis zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Sachbeschädigung
Am gestrigen Montag gegen 23:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe einer Wohnung in der Großstraße beschädigt. Vermutlich durch einen Backstein wurde die äußere Verglasung der Fensterscheibe im Erdgeschoss zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
