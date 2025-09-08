Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Brand++Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer++

Leer - Brand

Am Sonntagabend wurde der Polizei gegen 22:50 Uhr ein Brand in der Logabirumer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Dachstuhl eines Bungalowanbaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 120.000EUR geschätzt. Die Brandermittlungen dauern an.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Am Montag, den 25.08.2025, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Straße Sandkrugsiedlung. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwei Tankkarten aus einem Pkw Volvo, der auf einer Grundstücksauffahrt abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Am Sonntag gegen 12:05 Uhr kam es auf der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger aus Bunde befuhr mit seinem Transporter die Emsstraße in Fahrtrichtung Weener. Auf Höhe der Einmündung am Bingumer Deich querte ein 73-jähriger aus Schweden mit seinem Pedelec die Fahrbahn und übersah dabei augenscheinlich den Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Pedelec. Der 73-jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und Pedelec entstand Sachschaden.

