Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zum Klimacamp auf Borkum

Borkum (ots)

Borkum

Im Zeitraum von Donnerstag, den 04.09.2025, bis Sonntag, den 07.09.2025, fand auf der Insel Borkum ein Klimacamp statt.

Am Freitag, den 05.09.2025, gab es eine Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "Kein Gas vor Borkum. Klimastreik!" mit in der Spitze bis zu 400 Teilnehmern. Außerdem fanden über den gesamten Zeitraum diverse Workshops und eine Lesung von Luisa Neubauer statt.

Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell