POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.09.2025

Brand++Diebstähle++Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Emden - Brand

Am Mittwoch gegen 06:20 Uhr wurde ein Brand in der Straße Oranienweg gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es dort auf einem Baustellengelände zum Brand von Holz- und Metallresten gekommen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Westoverledingen - Diebstahl von Baustelle

Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 02.09.2025, 17:00 Uhr und Mittwoch, den 10.09.2025, 08:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von einer Baustelle in der Straße Weekeborg. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete 45 Holzbretter mit einer Länge von 5m, sowie drei Schraubzwingen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Diebstahl aus Kirche

Zu einem Diebstahl aus der Lutherkirche kam es zwischen Dienstag, den 09.09.2025, 08:15 Uhr und Mittwoch, den 10.09.2025, 08:15 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete einen Opferstock, der fest mit einem Holzbalken verschraubt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Wohnungseinbruch

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Nordstraße kam es zwischen Dienstag 13:30 Uhr und Mittwoch 09:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:45 Uhr kam es auf der Petkumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige aus Emden befuhr mit ihrem Pkw die Petkumer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 41-jähriger aus Emden bremste seinen Pkw ebenfalls bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 83-jährige aus Emden bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 41-jährigen auf. Hierdurch wurde der Pkw auf den Pkw der 54-jährigen geschoben. Der 41-jährige und die 54-jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Pkw entstand Sachschaden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gestern gegen 15:45 Uhr auf der B70. Eine 35-jährige aus Westoverledingen fuhr aus Richtung Papenburg kommend in Richtung Leer und beabsichtigte nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 19-jähriger aus Neukamperfehn bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den stehenden Pkw der 35-jährigen auf. Der 19-jährige, die 35-jährige und zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren, die im Pkw der 35-jährigen mitfuhren, wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

