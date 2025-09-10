Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.09.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfall++Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht++Trunkenheit++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 09.09.2025 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka- Marktes. Eine 91-jährige Frau war gerade dabei ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Mercedes zu laden, als dieser sich rückwärts in Bewegung setzte und gegen zwei parkende Pkw rollte. Beim Versuch, dieses zu verhindern, stürzte die 91-Jährige und verletzte sich leicht. Es konnte festgestellt werden, dass der Gang nicht eingelegt und die Handbremse nicht fest genug angezogen war.

Weener - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrerin - unbekannter Radfahrer gesucht

Am gestrigen Tag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer mit einem Herrenrad den Radweg der Katzenburger Straße in Richtung Weener und kollidierte in Höhe der Floorenstraße mit der entgegenkommenden 16-Jährigen auf ihrem E-Scooter. Beide Beteiligte kamen zu Fall und die Jugendliche verletzte sich am Bein. Der Radfahrer entschuldigte sich und verließ daraufhin die Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern und ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm groß - schlank - braune kurze Haare - sprach hochdeutsch - drei- Tage- Bart - bekleidet mit hellblauer Jeans, blauem Pullover/ Jacke

Zeugen, die Angaben zum Unfall und/ oder dem unbekannten Radfahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Hinte - Trunkenheit im Verkehr

Am 09.09.2025 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung gegen 13:15 Uhr ein Pkw- Fahrer auf, der auf der Straße "Am Suurhuser Tief" ungewöhnlich langsam fuhr. Er wurde mittels Anhaltesignale zum Anhalten aufgefordert. Bei der Kontrolle des Dacia stellte sich heraus, dass der 38-Jährige Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

