Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Alkoholbeeinflussung ++ Verkehrsunfallflucht

Weener - Radfahrer stürzt unter Alkoholbeeinflussung

Am Freitag den 19.09.2025, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Mann aus Weener mit seinem Pedelec auf der Landesstraße in Weener. Während seiner Fahrt stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort wird durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt und der Mann einem Krankenhaus in Leer zugeführt.

Emden- Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 18.09.2025 und dem 19.09.2025 kam in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht in der Störtebekerstraße in Höhe des Hauses Nummer 15. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter, grauen Skoda Fabia (KZ: EMD) wurde an der hinteren, rechten Tür beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-960740 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell