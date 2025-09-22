Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.09.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruchdiebstähle in Firmengebäude++Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person++Brand einer Scheune++Trunkenheitsfahrt, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Leer - Einbruchdiebstähle in Firmengebäude

Im Zeitraum zwischen dem 19.09.2025, ca. 18:30 Uhr und dem 21.09.2025, ca. 11:40 Uhr kam es zu insgesamt drei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Firmengebäude im Stadtgebiet von Leer. Eine Tat ereignete sich in einem Elektronikfachhandel "Am Emsdeich". Dort schlug bislang unbekannte Täterschaft eine Scheibe ein und gelangte auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlang wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Eine weitere Tat ereignete sich bei einem Friseursalon in der Ringstraße. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zu einem dritten Einbruch kam es bei einem Hörakustik- und Optikergeschäft in der Mühlenstraße. Wieder wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Räumlichkeiten betreten. Es wurde u.a. Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Ebenfalls in der Mühlenstraße kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Personaldienstleistungsunternehmen. Hier wurde eine Scheibe eingeschlagen, das Objekt jedoch augenscheinlich nicht betreten. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Bunde - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am 17.09.2025 befuhr gegen 15 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Boenster Straße in Richtung Bunde. Zur gleichen Zeit befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw den Tjüchenweg und beabsichtigte nach links in die Boenster Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 82-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern und schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Rhauderfehn - Brand einer Scheune

Am 21.09.2025 kam es aus bislang nicht geklärter Ursache gegen 09:10 Uhr zu einem Brand einer freistehenden Scheune im Querweg. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Kräften im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am 21.09.2025 wurde der Polizei gegen 19:25 Uhr mitgeteilt, dass im Bereich der Straße "Am Zingel" ein Pkw mit sehr unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3,78 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht zugelassen war. Außerdem waren falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell