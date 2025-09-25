POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 25.09.2025
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++Einbruch in Gaststätte++Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen++
Leer - Einbruch in Gaststätte
Im Zeitraum zwischen dem 22.09.2025, ca. 19:30 Uhr und dem 24.09.2025, ca. 16:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Brunnenstraße. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und diverse Spirituosen. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.
Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen
Am 23.09.2025 kam es gegen 11:55 Uhr zwischen zwei Pkw zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Idafehn- Nord. Ein 88-Jähriger befuhr in Begleitung seiner 71-jährigen Beifahrerin mit seinem Mercedes die Straße Idafehn- Nord in Richtung Holterfehner Straße. In Höhe der Hausnummer 30 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die ihm entgegenkommende bevorrechtigte 23-jährige BMW- Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle Beteiligten leicht verletzt wurden und in Krankenhäuser gebracht werden mussten.
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell