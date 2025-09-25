Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 25.09.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruch in Gaststätte++Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen++

Leer - Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum zwischen dem 22.09.2025, ca. 19:30 Uhr und dem 24.09.2025, ca. 16:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Brunnenstraße. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und diverse Spirituosen. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 23.09.2025 kam es gegen 11:55 Uhr zwischen zwei Pkw zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Idafehn- Nord. Ein 88-Jähriger befuhr in Begleitung seiner 71-jährigen Beifahrerin mit seinem Mercedes die Straße Idafehn- Nord in Richtung Holterfehner Straße. In Höhe der Hausnummer 30 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die ihm entgegenkommende bevorrechtigte 23-jährige BMW- Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle Beteiligten leicht verletzt wurden und in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell