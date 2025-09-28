Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 28.09.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Dieseldiebstahl ++ Fahren ohne Pflichtversicherung ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Leer - Dieseldiebstahl

In der Nacht von Freitag, den 26.09.2025, 17:00 Uhr, auf Samstag, den 27.09.2025, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 400 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw. Der Lkw war währenddessen auf dem Autobahn-Parkplatz Brinkum abgestellt. Der entstandene Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0491/976900 zu melden.

Rhauderfehn - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Rhauderwieke in Rhauderfehn einen schwarzen VW Polo. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Kennzeichen wurden daraufhin entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 35-jährigen Fahrzeugführer aus Barßel sowie gegen die 33-jährige Halterin des Pkw aus Barßel wurden Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:50 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in Leer einen 30-jährigen Mann aus Leer, der mit seinem Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Der Mann missachtete zuvor eine dauerhaft Rot zeigende Lichtzeichenanlage. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille fest. Zudem beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeikräfte mehrfach. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Folgemaßnahmen wurden eingeleitet.

