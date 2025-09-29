Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Einbruchsdiebstahl in Hallenbad++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen++

Leer - Einbruchsdiebstahl in Hallenbad

Am Sonntag in der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Hallenbad Plytje. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zum Hallenbad. Im Innenraum wurde eine Truhe aufgebrochen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Moormerland - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag gegen 10:00 Uhr kam es auf der L 2 zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige aus Moormerland befuhr die Osterstraße aus Richtung Timmel kommend in Richtung Neermoor und beabsichtigte nach links auf die Autobahn abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 33-jährigen aus Moormerland der mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Timmel unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell