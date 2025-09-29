POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.09.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Einbruchsdiebstahl in Hallenbad++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen++
Leer - Einbruchsdiebstahl in Hallenbad
Am Sonntag in der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Hallenbad Plytje. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zum Hallenbad. Im Innenraum wurde eine Truhe aufgebrochen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei.
Moormerland - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen
Am Sonntag gegen 10:00 Uhr kam es auf der L 2 zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige aus Moormerland befuhr die Osterstraße aus Richtung Timmel kommend in Richtung Neermoor und beabsichtigte nach links auf die Autobahn abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 33-jährigen aus Moormerland der mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Timmel unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden und mussten abgeschleppt werden.
