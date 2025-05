POL-EL: Haren - Seat auf Parkplatz von Ferien und Freizeithof beschädigt

Papenburg (ots) - Am Mittwoch, den 14. Mai 2025, kam es in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr an der Kreuzung Oldenburger Straße / B70 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw mit Planenauflieger befuhr die Linksabbiegerspur und streifte dabei einen dort wartenden Pkw. An dem Pkw einem grauen Skoda Fabia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine ...

mehr