POL-GI: Einbruch in Dönerladen + Einbrecher scheitern an Tür + Wahlplakat beschmiert + Eine Leichtverletzte und 35.000 EUR Schaden + Scheibe eingeschlagen, Portemonnaie geklaut + Mann ins Gesicht geschlagen

Linden: Einbruch in Dönerladen

Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Sonntag (09.02.2025), 23:00 Uhr und Montag (10.02.2025), 10:00 Uhr in einen Dönerladen in der Wiesenstraße in Leihgestern ein. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Die Täter durchsuchten den Laden und ließen eine Geldkassette mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbrecher scheitern an Tür

Über die Eingangstür versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus in der Karl-Keller-Straße in Gießen zu gelangen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch Stand. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag (09.02.2025), 15:30 Uhr bis Montag (10.02.2025), 17:30 Uhr. Die Gießener Kripo erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Wahlplakat beschmiert

Gegen 18:50 Uhr erhielt die Polizei in Gießen am Montag (10.02.2025) Mitteilung über ein mit schwarzer und grüner Farbe beschmiertes Wahlplakat der Partei "Freie Wähler". Unbekannte hatten auf dem in der Frankfurter Straße hängenden Plakat ein dort abgebildetes Kreuz zu einem Hakenkreuz abgeändert. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. Hinweise werden unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Langgöns: Eine Leichtverletzte und 35.000 EUR Schaden bei Unfall

Am Montagnachmittag (10.02.2025) kam es gegen 15:35 Uhr auf der K 362 bei Oberkleen zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten. Eine 70-jährige Bad Nauheimerin war mit ihrem Skoda Roomster aus Richtung Ebersgöns kommend in Fahrtrichtung Oberkleen auf der K 363 unterwegs. An der Kreuzung zur K 362 übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Subaru Forester eines 72-jährigen Langgönsers, der auf der K 362 aus Oberkleen in Richtung Niederkleen fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 69-jährige Beifahrerin im Subaru leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 35.000 EUR geschätzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gießen: Scheibe eingeschlagen, Portemonnaie geklaut

Im Wiesecker Weg schlug ein Dieb am Montag (10.02.2025) gegen 02:30 Uhr eine Seitenscheibe eines weißen VW T-Roc ein. Der Langfinger erbeutete eine Handtasche, in der sich ein Portemonnaie mit Bargeld befand. Der VW war in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord telefonisch unter 0641 7006-3755 entgegen.

Gießen: Mann ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht!

Im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr kam es am Samstag (08.02.2025) im Bereich der Walltorstraße zu einer Körperverletzung. Ein 29-jähriger Mann wurde dabei durch einen Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige fiel zu Boden und habe aus dem Mund geblutet. Mehrere Frauen kümmerten sich danach um den Verletzten. Die Gießener Polizei bittet diese Frauen sowie weitere Zeugen der Tat sich unter Tel.: 0641 7006-3755 zu melden.

