Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg/Rhede/Borken/Südlohn - Teure Ausfahrt für Teilnehmer eines "Tuner-Treffens"

Isselburg/ Rhede/ Borken/ Südlohn (ots)

Eine teure Ausfahrt war es Ende Februar für einzelne Teilnehmer eines "Tuner-Treffens" im Kreis Borken: Sie sehen sich nun den Konsequenzen der daraufhin eingeleiteten Strafverfahren gegenüber.

Mutmaßlich aus der niederländischen Tuner-Szene hatten sich an einem Sonntag Ende Februar diesen Jahres etwa 60 Fahrzeuge auf einem Tankstellengelände in Isselburg getroffen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5977813). Von dort aus setzten sich die Autos in kleinen Gruppen in Bewegung. Sie fuhren über Bocholt, Rhede und Borken bis nach Südlohn-Oeding. Polizeibeamte stellten bei ihren daraufhin eingeleiteten Kontrollen mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Nach einem Aufruf der Polizei meldeten sich im Nachgang mehrere Zeugen, die sich von dem Verhalten der Fahrzeugführer bedrängt gefühlt hatten. Gestützt durch deren Aussagen nahm die Polizei entsprechende Ermittlungen auf, die letztlich zu mehreren Verurteilungen geführt haben. Das zuständige Amtsgericht verhängte zwei Strafbefehle mit einer Gesamtstrafe von 8.800 Euro. Ein Verfahren wurde gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro eingestellt. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell