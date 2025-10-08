PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg/Rhede/Borken/Südlohn - Teure Ausfahrt für Teilnehmer eines "Tuner-Treffens"

Isselburg/ Rhede/ Borken/ Südlohn (ots)

Eine teure Ausfahrt war es Ende Februar für einzelne Teilnehmer eines "Tuner-Treffens" im Kreis Borken: Sie sehen sich nun den Konsequenzen der daraufhin eingeleiteten Strafverfahren gegenüber.

Mutmaßlich aus der niederländischen Tuner-Szene hatten sich an einem Sonntag Ende Februar diesen Jahres etwa 60 Fahrzeuge auf einem Tankstellengelände in Isselburg getroffen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5977813). Von dort aus setzten sich die Autos in kleinen Gruppen in Bewegung. Sie fuhren über Bocholt, Rhede und Borken bis nach Südlohn-Oeding. Polizeibeamte stellten bei ihren daraufhin eingeleiteten Kontrollen mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Nach einem Aufruf der Polizei meldeten sich im Nachgang mehrere Zeugen, die sich von dem Verhalten der Fahrzeugführer bedrängt gefühlt hatten. Gestützt durch deren Aussagen nahm die Polizei entsprechende Ermittlungen auf, die letztlich zu mehreren Verurteilungen geführt haben. Das zuständige Amtsgericht verhängte zwei Strafbefehle mit einer Gesamtstrafe von 8.800 Euro. Ein Verfahren wurde gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro eingestellt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 15:36

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Friedensweg; Unfallzeit: 08.10.2025, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr; Einen schwarzen Renault Megane beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Das Auto stand Mittwochmorgen auf einem Parkplatz gegenüber dem Friedhof am Friedensweg. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:35

    POL-BOR: Bocholt - Werkzeugdiebe brechen Transporter auf

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Am Gut Barking; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 18.45 Uhr und 08.10.2025, 06.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt-Mussum an der Straße Am Gut Barking. In der Nacht zum Mittwoch machten sich die Unbekannten zunächst gewaltsam an einem Metalltor zu schaffen und gelangten so auf das Betriebsgelände. Auf dem Gelände brachen sie ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:34

    POL-BOR: Bocholt - Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Am Busskolk / Bocholt, Wesselstraße; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 17.00 Uhr, und 08.10.2025, 09.00 Uhr; Zwei Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter auf einem Betriebsgelände an der Straße Am Busskolk in Bocholt-Mussum sowie auf einer Baustelle an der Wesselstraße in Bocholt. Die Unbekannten öffneten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren