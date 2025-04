Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - die Polizei sucht nach vermisster 84-jährigen Frau aus Lippstadt

Ein Dokument

Lippstadt (ots)

Im Rahmen einer Vermisstensuche bittet die Polizei Lippstadt um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwoch, 30.04.2025 um 12.30 Uhr, sucht die Polizei in Lippstadt nach der 84-jährigen Olga Imgrundt, die sich von ihrer Wohnung in der Lippstädter Innenstadt zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt hat. Frau Imgrundt ist ca. 170 cm groß und hat kurze rot-braune Haare. Sie leidet unter fortgeschrittener Demenz und ist teilweise orientierungslos. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blau-gestreiften Pullover und eine schwarze Weste. Sie trägt ein auffälliges Kopftuch mit Blumenverzierungen. Möglicherweise führt sie eine schwarze Handtasche mit. Da sie körperlich in keiner guten Verfassung ist, könnte sie sich in hilfloser Lage befinden. Hinweise per Notruf 110 an die Polizei. (rs)

Hinweis:

Zur Suche wird aktuell ein Diensthund eingesetzt. Das Bild der Vermissten ist nur für Fahndungszwecke zu nutzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell