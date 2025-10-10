Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gemeinsame, grenzüberschreitende Schwerpunktkontrolle - Polizei zieht Bilanz

Kreis Borken (ots)

Kontrollen, Drogenfunde und die Festnahme einer mit Haftbefehl gesuchten Person: Die Kreispolizeibehörde Borken zieht eine positive Bilanz einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden Schwerpunktkontrolle. Diese fand am gestrigen Donnerstag unter der Leitung der Polizeiinspektion Osnabrück durch Kräfte der Bundespolizei, des Zolls, der Landespolizei aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie auf niederländischer Seite der Koninklijke Marechaussee, der Douane und der Landelijke Eenheid Dienst Infrastructur statt. Die Kreispolizeibehörde Borken beteiligte sich mit mobilen Kontrollen sowie mit einer festen Kontrollstelle im Bereich des Grenzüberganges Sandersküper in Ahaus-Alstätte. Ziel der länderübergreifenden Maßnahme war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Im Fokus standen dabei insbesondere Verkehrsdelikte - wie das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss - sowie der grenzüberschreitende Warenverkehr. Im Bereich der Kreispolizeibehörde Borken kontrollierten die Beamten 60 Fahrzeuge und 63 Personen. Bei 6 Personen wurden Verstöße im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln festgestellt. Es wurden geringe Mengen Betäubungsmitteln sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. 4 Fahrzeugführer saßen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer - ein Arzt entnahm ihnen eine Blutprobe. Insgesamt fertigten die Beamten wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 2 Sicherheitsleistungen. Gegen einen rumänischen Staatsbürger bestand ein Haftbefehl wegen Betruges. Nach Zahlung der gerichtlich geforderten Summe konnte er seinen Weg wieder fortsetzen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell