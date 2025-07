Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Türschloss verklebt

Suhl (ots)

Am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 22:50 Uhr, verklebten unbekannte Täter das Türschloss zur Wohnung eines 59-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße in Suhl, sodass ein Schlüsseldienst zur Öffnung der Tür zum Einsatz kommen musste. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0177873/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell