LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw-Fahrrad

Henfstädt (ots) - Ein 18-jähriger Radfahrer fuhr am frühen Mittwochabend auf dem Radweg zwischen Henfstädt und Themar. Als er einen Berg hinab fuhr, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte. Der Fahrradfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

