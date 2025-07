LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt

Eisfeld (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen führten Dienstagabend eine Verkehrskontrolle in Eisfeld durch. Der 46-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und gab an Cannabis konsumiert zu haben. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

