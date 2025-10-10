POL-BOR: Erstmeldung: Rhede - Schwerer Verkehrsunfall
Rhede (ots)
In Rhede ist es am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Krommerter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Es wird nachberichtet. (to)
