Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Rhede - Schwerer Verkehrsunfall

Rhede (ots)

In Rhede ist es am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Krommerter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Es wird nachberichtet. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

