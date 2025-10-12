Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radlerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Fuistingstraße / Graeser Straße / Wessumer Straße / Adenauerring;

Unfallzeit: 11.10.2025, 08.20 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin erfasst hat am Samstag ein Autofahrer mit seinem Wagen in einem Kreisverkehr in Ahaus. Der 82-Jährige hatte aus Richtung Graes kommend gegen 08.20 Uhr die Graeser Straße befahren. Als der Gronauer in den Kreisverkehr Fuistingstraße / Graeser Straße / Wessumer Straße / Adenauerring einfahren wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen die 68-Jährige. Die Ahauserin hatte den Radweg am Kreisel befahren und querte zum Zeitpunkt der Kollision die Einmündung der Graeser Straße. Die Frau erlitt leichte Verletzungen; Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. (to)

