Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radlerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Fuistingstraße / Graeser Straße / Wessumer Straße / Adenauerring;

Unfallzeit: 11.10.2025, 08.20 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin erfasst hat am Samstag ein Autofahrer mit seinem Wagen in einem Kreisverkehr in Ahaus. Der 82-Jährige hatte aus Richtung Graes kommend gegen 08.20 Uhr die Graeser Straße befahren. Als der Gronauer in den Kreisverkehr Fuistingstraße / Graeser Straße / Wessumer Straße / Adenauerring einfahren wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen die 68-Jährige. Die Ahauserin hatte den Radweg am Kreisel befahren und querte zum Zeitpunkt der Kollision die Einmündung der Graeser Straße. Die Frau erlitt leichte Verletzungen; Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

