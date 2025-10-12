PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Hemden, Hölle;

Unfallzeit: 10.10.2025, 05.40 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag in Bocholt-Hemden einen Pedelecfahrer gestreift und sich vom Unfallort entfernt. Ein 27-Jähriger hatte gegen 05.40 Uhr die Straße Hölle in Richtung Hamalandstraße befahren. Seinen Angaben zufolge bog von links aus der Gebingsstegge ein heller Transporter nach rechts in die Straße Hölle ein, touchierte das Zweirad am Außenspiegel und fuhr weiter. Der Bocholter erlitt leichte Verletzungen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

