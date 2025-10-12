POL-BOR: Bocholt-Hemden - Nach Unfall weitergefahren

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 11.10.2025, 13.00 Uhr; Abgelenkt und bestohlen haben zwei Unbekannte am Samstag eine Seniorin in Ahaus. Die Frau befand sich gegen 13.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Wessumer Straße, als ein Unbekannter sie in ein Gespräch verwickelte. Gleichzeitig näherte sich eine zweite Person von hinten. Als sich die beiden Männer entfernt hatten, fehlte die ...

