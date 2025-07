Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Eigentümer von Mountainbike gesucht, Hinweise an die Wache

Ochtrup (ots)

Die Polizei in Ochtrup hat am Nienborger Damm ein blaues Mountainbike der Marke Giant sichergestellt. Ein Zeuge machte die Beamten am Freitag (25.07.25) auf das Fahrrad aufmerksam. Möglicherweise stammt es aus einem Diebstahl. Bislang konnte es keinem Eigentümer zugeordnet werden. Nun wird der rechtmäßige Besitzer gesucht. Hinweise zu dem abgebildeten Fahrrad nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

