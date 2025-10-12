Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, Eper Damm;

Unfallzeit: 11.10.2025, 21.45 Uhr;

Gegen einen Baum geprallt ist ein Autofahrer am Samstagabend in Ahaus-Graes. Der 57-Jährige befuhr gegen 21.45 Uhr in der Bauerschaft Brink den Wirtschaftsweg Eper Damm aus Richtung Ahaus-Enscheder Damm kommend. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn. Bei dem Unfall erlitt die 58 Jahre alte Beifahrerin des Mannes leichte Verletzungen. Sie kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem in Ahaus lebenden Mann auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die eingesetzten Polizeibeamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm zwei Blutproben entnahm. Zudem stellte sich heraus, dass der 57-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein. (to)

