Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, Eper Damm;

Unfallzeit: 11.10.2025, 21.45 Uhr;

Gegen einen Baum geprallt ist ein Autofahrer am Samstagabend in Ahaus-Graes. Der 57-Jährige befuhr gegen 21.45 Uhr in der Bauerschaft Brink den Wirtschaftsweg Eper Damm aus Richtung Ahaus-Enscheder Damm kommend. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn. Bei dem Unfall erlitt die 58 Jahre alte Beifahrerin des Mannes leichte Verletzungen. Sie kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem in Ahaus lebenden Mann auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die eingesetzten Polizeibeamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm zwei Blutproben entnahm. Zudem stellte sich heraus, dass der 57-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

