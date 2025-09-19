PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Motorradfahrerin landet im Grünstreifen

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu schnell fuhr eine 20-jährige Zweiradfahrerin am Donnerstag von Kollweiler in Richtung Jettenbach und verletzte sich hierbei leicht.

Die junge Motorradfahrerin verlor am Nachmittag in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Kraftrad. Die Geschwindigkeit passte sie der durch Schotter verschmutzten Fahrbahn nicht an. Sie stürzte mitsamt ihrem Motorrad in den Grünstreifen und verletzte sich. Der Einsatz des Rettungsdienstes sowie eines Rettungshubschraubers war für die Versorgung der Verletzungen erforderlich. Die 20-Jährige wurde im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

