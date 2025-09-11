Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Mehrere Personen bei Abbiegeunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Bei einer heftigen Kollision am Dienstagabend auf der Bundesstraße 270 entstand an den beteiligten Fahrzeugen Totalschaden.

Gegen 20:30 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Toyota in Richtung Idar-Oberstein. Ein entgegenkommender Autofahrer bog nach links in Richtung Lauterecken ab. Dabei bemerkte der 26-Jährige den sich nähernden PKW nicht. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin im Bereich der Front.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich alle drei Insassen der beteiligten Autos derart, dass der Einsatz des Rettungsdienstes erforderlich war. Zur weiteren Behandlungen mussten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Für die Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell