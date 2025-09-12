PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Schockierender Vandalismus auf Friedhof

  • Bild-Infos
  • Download

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Gräber auf dem Friedhof des Ortsteiles Roßbach.

Ein städtischer Mitarbeiter musste am Freitagvormittag mit Schrecken feststellen, dass auf dem Gelände der Begräbnisstätte ungefähr vierzehn Gräber gewaltsam zerstört wurden.

Die Täter rissen Pflanzen aus den Grabstellen und verteilten sie wahllos auf dem Gelände. Auch vor Pflanztöpfen und kleineren Figuren machten diese nicht halt. Ebenso warfen die unbekannten Personen mehrere Grabsteine um. Auf einen Weg zwischen den Grabplätzen sprühten sie mit weißer Farbe den Schriftzug "Scheiß Tote".

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Sie hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht vom 11.09.2025 zum 12.09.2025 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

