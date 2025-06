Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorsicht bei falschen QR-Codes an Parkscheinautomaten: Polizei ermittelt wegen neuer Betrugsmasche

Rostock (ots)

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Hansestadt Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock+++

Wer QR-Codes an Parkscheinautomaten fürs Bezahlen nutzt, sollte vor dem Scan des Codes mit der Handykamera prüfen, ob der Code nicht nachträglich überklebt wurde. Darauf weisen die Polizei und die Rostocker Stadtverwaltung hin.

Gefälschte QR-Codes waren am Freitag an Parkscheinautomaten Am Strande und in Warnemünde vom Kommunalen Ordnungsdienst entdeckt und gemeinsam mit der Polizei entfernt worden. Die Codes führten nicht zur jeweiligen Park-App, sondern sollten Nutzerinnen und Nutzer zur Preisgabe ihrer persönlichen Daten an Dritte verleiten. Wer über den gefälschten QR-Code bezahlt, kauft im Zweifel kein Parkticket sondern verliert sein Geld an Betrüger.

Der Kommunale Ordnungsdienst hat alle Automaten überprüft, das Rostocker Tiefbauamt hat den Plattformetreiber für das Handyparken bereits kontaktiert und Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs in mehreren Fällen aufgenommen. Unklar ist noch, wie viele Personen von dem Betrugsversuch betroffen und wie hoch der mögliche Schaden sind. Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise zur weiteren und sicheren Nutzung der Parkautomaten: Wer bereits eine oder mehrere Apps fürs Handyparken nutzt, benötigt den QR-Code nicht mehr, da die Apps den Standort erkennen und die Konditionen fürs Parken übermitteln. Daher könnten von den gefälschten Codes vor allem Nutzerinnen und Nutzer betroffen sein, die erstmalig eine Park-App herunterladen wollen. Dies kann auch ohne QR-Code mit Hilfe der Suche-Funktion im jeweiligen App-Store erledigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell