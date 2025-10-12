Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Pedelecfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 10.10.2025, 11.15 Uhr;

Ein Lkw ist am Freitag in Borken-Gemen mit einem Pedelec kollidiert. Dessen 87-Jähriger Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es, als ein 56-Jähriger gegen 11.15 Uhr mit seinem Wagen von der Neumühlenallee nach rechts in die bevorrechtigte Ahauser Straße einbiegen wollte. Der Sendener stieß dabei mit dem Zweiradfahrer zusammen: Der Borkener hatte den Radweg der Ahauser Straße in Richtung Coesfelder Straße befahren. Rettungskräfte brachten den verletzten Borkener in ein Krankenhaus. (to)

