Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 bei Grevenbroich - Mann ohne Fahrerlaubnis mit 280 km/h auf Krad unterwegs - Kennzeichen gefälscht und Motorrad ohne Versicherungsschutz - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Freitag, 3. Oktober 2025, 08:25 Uhr

Mit sehr hoher Geschwindigkeit war Freitagmorgen ein sommerlich gekleideter Mann auf einem Motorrad auf der A 46 unterwegs, als er einer Streife des Verkehrsdienstes auffiel. Das Kennzeichen passte nicht zu dem Krad, Siegel und HU-Plakette waren gefälscht und das Motorrad war nicht zugelassen. Weiterhin war der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und hatte zwei Stunden zuvor als Freigänger die JVA verlassen.

Am Morgen des Feiertages fiel einer ProViDa Streife des Verkehrsdienstes Moers ein Kradfahrer in sommerlicher Bekleidung auf, der auf der A 57 mit einer Geschwindigkeit von circa 280 km/h fuhr. Im weiteren Verlauf wechselte der Mann auf die A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Bei der Abfrage des Kennzeichens fiel auf, dass das Kennzeichen für einen Pkw Mazda ausgegeben war. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 27-jährige deutsche Kradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus handelte es sich bei dem auf dem Kennzeichen angebrachten Stadtsiegel und der HU-Plakette um Totalfälschungen. Ebenfalls war das Krad nicht zugelassen und wies keine Pflichtversicherung auf.

Der 27-Jährige hatte erst zwei Stunden vor Tatzeit an seinem ersten Tag als Freigänger die JVA verlassen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell