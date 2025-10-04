Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermeintlicher Betäubungsmittelhandel in der Altstadt - Videobeobachterin führt Streife zu Tatverdächtigem - Drogen und Bargeld aufgefunden - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Samstag, 4. Oktober 2025, 02:18 Uhr

Dank des geschulten Auges der Videobeobachterin der Polizeiinspektion Mitte konnte eine Fußstreife in der Nacht zu heute einen vermeintlichen Dealer aus dem Verkehr ziehen. Die Polizistin hatte den Verdächtigen über die Kameras dabei beobachtet, wie er offensichtlich Betäubungsmittel an einen Mann überreicht und dafür Bargeld entgegengenommen hatte. Bei dem 18-Jährigen aus der Türkei fanden die Beamten Drogen und Bargeld in dealertypischen Stückelung. Er wurde vorläufig festgenommen.

In der Nacht fiel der Videobeobachterin ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt und immer wieder Passanten auf der Straße ansprach. Die Beamtin ließ ihn nicht aus den Augen und konnte ihn dann einige Zeit später dabei videografieren, wie er einem Interessenten eine weißliche Substanz überreichte und im Gegenzug Bargeld entgegennahm. Eine Interventionsstreife konnte den Verdächtigen auf der Mertensgasse antreffen. Der polizeilich bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getretene 18-jährige Türke wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen seiner Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres Betäubungsmittel in verkaufstypischen Konsumeinheiten. Ferner wurde Bargeld in dealertypischen Stückelung aufgefunden und sichergestellt. Auch den Käufer konnten die Beamten ermitteln. Gegen den 31-jährigen Italiener fertigte die Streife ebenfalls eine Strafanzeige.

