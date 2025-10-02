PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach schwerem Verkehrsunfall in Vennhausen - 76-Jähriger stirbt in Krankenhaus - Ermittlungen zu flüchtigen Pkw-Insassen dauern an

Düsseldorf (ots)

Nach schwerem Verkehrsunfall in Vennhausen - 76-Jähriger stirbt in Krankenhaus - Ermittlungen zu flüchtigen Pkw-Insassen dauern an

Unfallzeit: Samstag, 20. September 2025, 08:14 Uhr

Unsere Meldung vom 21.September 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6121948

Der mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebrachte 76-Jährige ist zwischenzeitlich gestorben.

Die Ermittlungen zu den geflüchteten Pkw-Insassen sowie die genaue Rekonstruktion des Unfallgeschehens dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

