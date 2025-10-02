POL-D: Nach schwerem Verkehrsunfall in Vennhausen - 76-Jähriger stirbt in Krankenhaus - Ermittlungen zu flüchtigen Pkw-Insassen dauern an
Düsseldorf (ots)
Nach schwerem Verkehrsunfall in Vennhausen - 76-Jähriger stirbt in Krankenhaus - Ermittlungen zu flüchtigen Pkw-Insassen dauern an
Unfallzeit: Samstag, 20. September 2025, 08:14 Uhr
Unsere Meldung vom 21.September 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6121948
Der mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebrachte 76-Jährige ist zwischenzeitlich gestorben.
Die Ermittlungen zu den geflüchteten Pkw-Insassen sowie die genaue Rekonstruktion des Unfallgeschehens dauern an.
