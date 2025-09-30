Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Dreister Raub auf Lebensmitteldiscounter - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 29. September 2025 21:50 Uhr

Besonders dreist ging gestern Abend ein Mann in einem Lebensmitteldiscounter in Oberbilk vor. Nachdem er von Angestellten beim Durchsuchen der Lagerräume angetroffen und des Ladens verwiesen worden war, überfiel er kurzerhand das Geschäft. Polizisten konnten ihn noch auf der Flucht festnehmen.

Nach den bisherigen Ermittlungen trafen Angestellte des Discounters an der Kruppstraße in den Lagerräumen einen Unbekannten an, der offenbar dabei war, diese nach möglichen Wertsachen zu durchsuchen. Zwei Mitarbeiter brachten den Mann nach draußen. Noch während ein weiterer Angestellter mit der Polizeileitstelle telefonierte, um den Eindringling zu melden, kehrte der Unbekannte plötzlich zurück in den Laden. Hier bedrohte er die Kassiererin durch seine Kleidung mit einer vermeintlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit wenigen Hundert Euro flüchtete er dann auf die Straße. Die bereits alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen noch im Nahbereich festnehmen. Auf der Flucht hatte er Teile seiner Beute verloren.

Der 28-jährige Deutsche ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Zuletzt verbüßte er eine vierjährige Haftstrafe wegen schweren Raubes, aus der er 2024 entlassen wurde. Nach der aktuellen Tat wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden haben könnte. Hierbei beleidigte er die Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Bei seiner Durchsuchung wurden drei Mobiltelefone sowie ein Schlüsselbund aufgefunden, deren Herkunft bislang unklar ist. Eine Waffe, insbesondere Schusswaffe, konnte nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

