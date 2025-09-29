Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Registrierkasse aus China-Imbiss entwendet - Dank aufmerksamer Anwohnerin: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Sonntag, 28.09.2025, ca. 03:30 Uhr

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin wurde Sonntagfrüh ein Mann festgenommen, der zuvor mutmaßlich in einen China-Imbiss eingebrochen war und dort die Registrierkasse entwendet hatte.

Von lauten Geräuschen aufgeschreckt, beobachtete eine Anwohnerin von ihrer Wohnung aus einen Mann, wie er mit einem Gegenstand hantierte, sich verdächtig umschaute und immer wieder hinter parkenden Pkw versteckte. Da die Anwohnerin vermutete, der Mann könne im Begriff sein, die Fahrzeuge aufzubrechen, rief sie die Polizei. Kurze Zeit später trafen die Beamten der Polizeiwache Wersten ein und stellten den Mann, als er gerade dabei war, Geld aus einer offensichtlich zuvor gestohlenen Registrierkasse zu nehmen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Kasse zu einem nahegelegenen China-Imbiss gehörte, in den der 19-Jährige zuvor eingebrochen war. In der Kasse befand sich eine niedrige vierstellige Summe Bargeld. Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und wurde festgenommen.

