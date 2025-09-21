Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Pkw stoßen zusammen - Eine lebensgefährlich verletzte Person - Drei Insassen flüchten - Polizeihubschrauber im Einsatz - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 20. September 2025, 08:14 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagvormittag musste ein Fahrzeugführer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei Insassen des anderen beteiligten Pkw flüchteten. Einer konnte durch einen Zeugen gestellt werden. Trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers verlief die Fahndung nach den zwei weiteren Flüchtenden bis dato ohne Erfolg. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 76-jähriger Düsseldorfer mit seinem Toyota Yaris von der Vennhauser Allee nach links in die Straße In den Kötten abzubiegen. Zeitgleich war ein VW Golf mit Mettmanner Kennzeichen, der mit drei Insassen besetzt war, auf der Vennhauser Allee in Richtung Eller unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen beide Pkw aus bislang ungeklärten Gründen zusammen. Durch den starken Aufprall wurde der Toyota zudem in drei parkende Fahrzeuge geschleudert. Der Senior musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Insassen des stark beschädigten Golfs ergriffen in Richtung Kamper Weg die Flucht. Ein 17-jähriger aus Düsseldorf konnte durch einen Zeugen gestellt werden. Laut des Zeugen soll er nicht der Fahrer gewesen sein. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach den beiden weiteren jungen Männern (circa 18-22 Jahre alt und südländisches Aussehen) läuft derzeit noch auf Hochtouren und wurde kurzzeitig durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Unfallhergang wird durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams rekonstruiert. Fest steht derweil, dass sich im Fußraum des Golfs ein Luftballon sowie eine Kartusche mit Lachgas befanden und das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Vennhauser Allee zwischen Lassallestraße und der Straße In den Kötten voll gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen um weitere Hinweise zu den möglicherweise verletzten Flüchtenden. Diese sind an das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211 - 8700 zu richten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell