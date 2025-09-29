Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Motorraddieb während Probefahrt aus Rotterdam geflüchtet - Festnahme nach internationaler polizeilicher Zusammenarbeit auf Rastplatz der A 3

Düsseldorf (ots)

Festnahmezeit: Freitag, 26. September 2025, 17:36 Uhr

Am Freitagabend konnten Beamte der Autobahnpolizei einen Motorraddieb festnehmen, der eine Probefahrt in Rotterdam dazu genutzt hatte, mit einer Kawasaki das Weite zu suchen und Richtung Deutschland zu flüchten. Mithilfe eines an dem Motorrad befindlichen Ortungsgerätes und der Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei und der Bundespolizei konnte der Mann samt Gefährt an einem Rastplatz an der A 3 festgenommen werden.

Gegen 16:35 Uhr erhielt die Düsseldorfer Polizei Kenntnis von einer Verfolgungsfahrt aus den Niederlanden. In Rotterdam hatte der Besitzer einer Kawasaki Ninja diese an einen potentiellen Käufer veräußern wollen. Während der Probefahrt beabsichtigte der Mann jedoch offenbar nicht wieder zurückzukommen und flüchtete mit dem Motorrad nach Deutschland. Der Dieb hatte jedoch nicht mit dem an der Kawasaki befestigten Ortungsgerät gerechnet, welches dem Besitzer den Standort mitteilte. Die schnell informierten niederländischen Polizisten konnten so im engen Austausch mit dem Geschädigten die Verfolgung bis zur Grenze aufnehmen. Von dort aus übernahmen Kräfte der Bundespolizei sowie der Düsseldorfer Autobahnpolizei diese und versuchten den Fahrer zu stellen. Eine günstige Gelegenheit ergab sich hierzu auf dem Rastplatz Hösel an der A 3, als der Dieb nachtanken musste. Hier klickten die Handschellen und der 19-jährige Rumäne konnte festgenommen werden. Nach Auswertung des Navigationsgerätes hatte der Mann wohl noch einen langen Weg vor sich, denn Ziel war Rumänien. Das Motorrad wurde sichergestellt und wird seinem rechtmäßigen Besitzer baldmöglichst zurückgegeben. Neben einer Unterschlagungsanzeige muss sich der 19-Jährige auch wegen des Fahrens ohne Führerschein verantworten, da er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen der Kawasaki besitzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell