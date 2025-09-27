PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberbilk - Fahrradfahrer von Pkw erfasst - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 26. September 2025, 21:43 Uhr

Als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer eine Straße in Oberbilk überqueren wollte, wurde er von einem Pkw erfasst. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 22-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Dacia auf der Kölner Straße in Richtung Kruppstraße unterwegs. Als er in die Ellerstraße einbog, fuhr plötzlich ein Fahrradfahrer vor ihn auf die Fahrbahn. Der 22-Jährige erfasste den Mann mit seinem Pkw. Der Unbekannte wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte Lebensgefahr nicht ausschließen konnten und ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Identifizierung des Verletzten, ob er bei Rot über die Ampel fuhr und ob er unter Alkoholeinfluss stand ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

