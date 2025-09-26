POL-D: Oberbilk - Schlag gegen Drogenkriminalität im Bahnhofsumfeld - Dealerduo festgenommen - Große Menge Drogen beschlagnahmt

Polizei Düsseldorf

Beamte der Polizeiinspektion Mitte haben gestern bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität ein Dealerduo festgenommen. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten rund 12 Kilogramm Cannabis und eine große Menge Bargeld. Beide Männer sollen heute noch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zivilbeamte beobachteten am Donnerstag gegen halb vier zwei 19 und 20 Jahre alten Algerier, wie sie im Bahnhofsumfeld offenbar Drogen an verschiedene Konsumenten verkauften. Die beiden Dealer gingen dabei arbeitsteilig vor und holten mutmaßlich immer wieder neuen Nachschub aus einem örtlichen Versteck und einem Wohngebäude auf der Dreiecksstraße. Nach der kurzzeitigen Observation schlugen die Zivilkräfte zu und nahmen das Dealerduo fest. Da die Beamten vermuteten, dass sich in dem Wohnhaus noch weitere Drogen und Beweismittel befinden könnten, wurde ein Durchsuchungsbeschluss angeregt und umgesetzt. Hierbei konnten insgesamt knapp 15.000 Euro Bargeld, etwa zwölf Kilogramm Cannabisprodukte mit einem Straßenwert im niedrigen sechsstelligen Eurobereich, zwei hochwertige Uhren, diverse Parfums, und mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Ein festgestelltes Apartment diente ausschließlich der Aufbewahrung, Portionierung und Verpackung von Rauschmitteln. Beide Männer sollen noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

