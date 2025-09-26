Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Neukirchen-Vluyn - Pkw-Fahrer weicht Reh aus - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 26. September 2025, 04:12 Uhr

Nachdem ein Pkw-Fahrer heute am frühen Morgen einem Reh auf der A 40 in Richtung Dortmund ausweichen musste, kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Dabei wurde ein Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 61-jähriger Mann aus Bückeburg mit seinem Dacia auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. Nach Zeugenaussagen befand sich kurz vor der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn, dem der 61-jährige Fahrer habe ausweichen müssen. Er sei dann von der Fahrbahn abgekommen, habe sich mit seinem Pkw überschlagen und sei schließlich abseits der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen gekommen. Ein 27-jähriger Beifahrer aus Minden wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der 61-jährige Fahrer sowie ein weiterer 31-jähriger Mitfahrer aus Berlin blieben unverletzt.

