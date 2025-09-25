PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach -Fahndungsrücknahme - Vermisste 13-Jährige wurde gefunden

Düsseldorf (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten Fiona Fee S. aus Mönchengladbach wird hiermit zurückgenommen.

Ihr Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Die 13-Jährige wurde einem sorgeberechtigten Elternteil übergeben.

Link zur Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124904

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

