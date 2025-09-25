POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach -Fahndungsrücknahme - Vermisste 13-Jährige wurde gefunden
Düsseldorf (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten Fiona Fee S. aus Mönchengladbach wird hiermit zurückgenommen.
Ihr Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Die 13-Jährige wurde einem sorgeberechtigten Elternteil übergeben.
Link zur Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124904
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell