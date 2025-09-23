Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeiliche Videobeobachtung in der Altstadt - Nach Schlägerei mutmaßlich mehrere Eigentumsdelikte aufgeklärt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, den 22. September 2025, 19:50 Uhr

Am gestrigen Abend konnte ein Videobeobachter der Polizeiinspektion Mitte einen vermeintlichen Ladendieb festnehmen lassen. Hinzugerufene Polizisten erwischten ihn bei einer Schlägerei, bei der er eine neuwertige Handtasche bei sich hatte. Weiterhin führte er mehrere Gegenstände mit, die wahrscheinlich nicht ihm gehören. In einem Schließfach am Hauptbahnhof, dessen Schlüssel der Tatverdächtige bei sich trug, fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Ein aufmerksamer Videobeobachter der Polizeiinspektion Mitte bemerkte um kurz vor 20 Uhr eine Schlägerei auf der Flinger Straße. Sofort entsandte Polizisten griffen ein und konnten diese beenden. Hauptakteur war ein 17-jähriger Algerier, der von einer Zeugin dabei beobachtet worden war, wie er kurz zuvor in einem nahegelegenen Modegeschäft eine Handtasche geklaut haben soll. Diese Tasche lag direkt neben dem jungen Mann. Bei seiner Durchsuchung konnte weiterhin eine Geldbörse, ein Mobiltelefon und eine Krankenkassenkarte gefunden werden, die anscheinend nicht ihm gehören. Ein Schlüssel, den er bei sich hatte, führte weiterhin zu einem Schließfach am Düsseldorfer Hauptbahnhof, in dem sich weitere Mobiltelefone und Kleidung befanden, die er mutmaßlich nicht rechtmäßig erworben hat. Zudem hält sich der 17-Jährige nach ersten Erkenntnissen illegal in Deutschland auf. Es folgten die Festnahme und die Fertigung mehrerer Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

