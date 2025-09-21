Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 42 bei Moers - Zwei schwerletzte Personen nach Auffahrunfall

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 20. September 2025, 21:15 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A 42 bei Moers mussten zwei Personen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Ein möglicher Sekundenschlaf des Unfallverursachers könnte der Auslöser für den Unfall gewesen sein.

Ein mit drei Personen besetzter VW Polo aus Krefeld war auf der A 42 bei Moers-Genend in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Hinter dem Pkw fuhr ein 21-jähriger Belgier mit seinem Toyota Proace. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer vermutlich aufgrund von Übermüdung kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr dem VW Polo hinten auf. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin ins Schleudern und kollidierten mehrmals mit den dortigen Leitplanken, bis sie letztendlich schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Der 38-jährige Fahrer und die 25-jährige Beifahrerin des VW Polo mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die dritte Fahrzeuginsassin, eine 60-jährige Frau, verletzte sich leicht. Der Belgier blieb nach kurzer, ambulanter Behandlung unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

