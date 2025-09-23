Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Unter Drogen, ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs - Polizei zieht Mann aus dem Verkehr

Tatzeit: Montag, den 22. September 2025, 15:00 Uhr

Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und unter Drogen war ein Mann offenbar gestern Nachmittag in Flingern unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle flog er auf und wurde vorläufig festgenommen.

Bereits auf der Grafenberger Allee, Ecke Dorotheenstraße, war den Polizeibeamten ein VW Polo aufgefallen. Nachdem der Fahrer zunächst mehrere Anhaltesignale ignoriert hatte, stoppte er schließlich auf der Cranachstraße.

Bei der Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorweisen und erklärte, dass er den Wagen bei einem Onlineportal gekauft habe. Da er noch keine Zulassung hatte, habe er einfach die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht. Zusätzlich zeigte der Mann im Gespräch körperliche Ausfallerscheinungen, so dass die Beamten einen Drogenschnelltest durchführten. Dieser fiel positiv aus. Zudem steht er im Verdacht, Betäubungsmittel mitgeführt zu haben. Die Polizisten brachten den 31-jährigen Deutschen zur Polizeiwache Mörsenbroich, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

