Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 13-Jährige wurde gefunden

Mönchengladbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten Fiona Fee S. aus Mönchengladbach wird hiermit zurückgenommen.

Ihr Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Die 13-Jährige wurde einem sorgeberechtigten Elternteil übergeben.

Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu löschen und danken für die Mithilfe. (sts)

