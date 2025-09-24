PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei fahndet nach der vermisst gemeldeten Fiona Fee S., die am Montagnachmittag, 22. September, ihr Elternhaus verlassen hat, um sich mit einer Freundin zu treffen und nicht wie vereinbart gegen 18 Uhr nach Hause zurückkehrte. Da alle polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der 13-Jährigen geführt haben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe. Die Vermisste ist telefonisch nicht erreichbar. Ermittlungen ergaben, dass sie in Düsseldorf mit Freunden unterwegs gewesen sei.

Fiona trug beim letzten bekannten Kontakt eine graue Jacke sowie schwarz-weiße Schuhe. Sie ist auffällig stark geschminkt mit aufgeklebten Wimpern und hat brustlange dunkelblonde Haare.

Ein aktuelles Foto von Fiona kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/181393

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

